«Расцарапала всё что можно»: Лолита рассказала о нападении насильника

https://static.news.ru/photo/48c7739c-b6fa-11eb-95b1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, как на неё напал насильник.

Артистка отметила, что всё закончилось хорошо — она смогла отбиться от злоумышленника.

Села не в ту машину, оказался идиот. Потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали. Расцарапала всё что можно, кричала, — поделилась Милявская.

При этом певица подчеркнула, что ни разу не сталкивалась с домогательствами в шоу-бизнесе. По её мнению, это связано с тем, что она всегда всего добивалась самостоятельно.

Ради карьеры? С чего вдруг? Я всю жизнь делала всё сама, у меня не было даже повода кому-то по делу подмигивать, — заявила она.

Ранее бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник в эфире НТВ рассказала о приставаниях продюсера Константина Меладзе. Певица попала в группу, когда ей было 23 года. При этом она была знакома с братьями Меладзе ещё до того, как оказалась в группе. Найник не планировала менять свою профессию с высоким уровнем дохода, однако продюсер пообещал ей «полнейшее уважение», если она станет участницей группы.