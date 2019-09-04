https://static.news.ru/photo/7280d5d0-cf06-11e9-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Алла Пугачёва с сожалением рассказала подписчикам в Instagram о том, что не может себе позволить загорать. От солнца у неё на лице появляются веснушки, что, вероятно, по мнению Примадонны, её не красит.

Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице.Веснушки.Может это 7 молодость пришла? — написала она в своём аккаунте, сопроводив публикацию фотографией.

Сейчас звезда вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми отдыхает на Рижском взморье. В Юрмале они снимают огромный особняк.

Ранее News.ru сообщал, что в Cети появилась серия архивных фотографий звезды отечественной эстрады Аллы Пугачёвой для модного журнала Vogue. На них Алла Борисовна предстаёт в новом неожиданном образе, который, по признанию поклонников, сделал её совершенно неузнаваемой.