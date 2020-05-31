Пугачёва похвалила трёхлетнего сына Собчак за любовь к поэзии

https://static.news.ru/photo/83026be8-a36e-11ea-a1c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась успехами своего сына. Трёхлетний Платон наизусть выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Парус».

Журналистка опубликовала в Instagram видео, на котором её сын рассказывает заученный материал.

Выучили! Гордость! — написала светская львица под роликом.

На этот пост отреагировала певица Алла Пугачёва. Как-то она даже заявила, что мальчик похож на своего знаменитого деда Анатолия Собчака.

Какой молодец! Чудо! — отметила примадонна.

Подписчики блондинки высоко оценили способности мальчика.

Собчак рассталась с отцом Платона в 2019 году. После развода она сразу же вышла замуж за Константина Богомолова. Влюблённые поженились прошлой осенью. Молодожёны шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас». Кроме того, звезда поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня».

Ранее NEWS.ru писал, что Собчак показала трёхлетнему сыну Платону Виторгану фото, на котором она позирует топлес вместе с певицей Глюкозой (Натальей Ионовой) и светской львицей Яной Расковаловой. Однако мальчик не смог узнать маму.