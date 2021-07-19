«Проблема была во мне»: Эмин рассказал, почему развёлся с Гавриловой

Певец и предприниматель Эмин Агаларов в беседе с Ксенией Собчак впервые рассказал, почему развёлся с моделью Алёной Гавриловой. Девушка пыталась ему угодить, но проблема была в его образе жизни и мыслей. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак!».

С 2018 по 2019 год Агаларов находился в гражданском браке с моделью. Алёна родила ему дочь Афину, однако спустя год артист объявил о расставании. На протяжении двух лет 41-летний предприниматель предпочитал не распространяться на эту тему, но в интервью Собчак прервал молчание.

Он отметил, что во всех парах появляются разногласия. В данном случае роль сыграл его непростой характер. Бизнесмен признал: он привык, чтобы всё было так, как он хочет.

Со стороны, может быть, кому-то кажется, что со мной легко. Но на самом деле это не так. Я достаточно жёсткий, и, думаю, любой женщине со мной будет непросто, — подытожил певец.

Ранее сообщалось, что психотерапевт и писатель Наталья Толстая оценила 10-летнее «нытьё» российской актрисы Агаты Муцениеце после развода с Павлом Прилучным. Медик отметила: девушка «просто использовала такую аллегорию», глубоко сожалея о том, что не смогла сохранить этот брак и что артист был «чудесным мужем», а найти ему замену станет очень сложно.