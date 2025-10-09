Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:05

Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме

Продюсер Пригожин признался, что регулярно посещает врачей

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что поддерживает хорошую физическую форму благодаря регулярным медицинским обследованиям и отказу от вредных привычек. В беседе с NEWS.ru он назвал интенсивный рабочий график, связанный с частыми перелетами и хроническим недосыпом, основным вредом для здоровья. По его словам, певица Валерия находится в прекрасной форме благодаря ежедневным спортивным тренировкам.

Вы знаете, я не пью и не курю. Единственный недостаток — это перелеты, недосыпы, когда живешь в таком режиме. Вот это, наверное, единственное, что губит здоровье. А в целом, мы [с Валерией] регулярно делаем чек-ап, проверяем состояние здоровья, ходим по врачам. Если не раз в полгода, то раз в год уж точно. Что касается супруги, то Валерия каждый день на спорте, — высказался Пригожин.

Ранее телеведущая Роза Сябитова заявила, что причина развода шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева с женой Валерией Куденковой кроется в эмоциональном взрослении женщины. По ее словам, 28-летняя супруга «переросла эти отношения» и захотела «чего-то другого».

Иосиф Пригожин
Валерия
продюсеры
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
