Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем после COVID-19 Владимир Пресняков заявил, что долго не мог встать с постели после COVID-19

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский певец Владимир Пресняков сообщил, что после перенесенного COVID-19 долго не мог встать с постели. В разговоре с KP.RU он отметил, что не сразу понял, что заболел коронавирусом. Симптомы были не такими, как в первый раз, когда он заразился COVID-19, и артист решил, что у него бронхит.

Ребята, вы должны понимать, что новый ковид очень умело маскируется. У него симптомы совсем иные, и ему удалось меня провести. Это с виду был обычный бронхит, который постепенно перерос в воспаление легких. <...> И вот потом начались осложнения. Конечно, было не так, как в первый раз, когда у меня было поражено 58% легких, но все же долго не мог встать с постели, — сказал Пресняков.

Певец посетовал на то, что из-за болезни не смог полететь в отпуск с семьей, поскольку ему нельзя было находиться в тепле. Пресняков отметил, что сейчас он почти восстановился и чувствует себя прекрасно.

В сентябре с коронавирусом госпитализировали российского актера театра и кино Сергея Бурунова. Он находился в состоянии средней тяжести. Сам артист рассказал, что лег в больницу, чтобы не заражать других людей, но чувствовал себя вполне нормально.