Звезду «Полицейского с Рублевки» экстренно госпитализировали Актера Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Российского актера театра и кино Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом, передает Telegram-канал Mash. По данным издания, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Актера доставили в приемное отделение днем 20 сентября. Из симптомов: кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах, — говорится в сообщении.

По информации издания, Бурунов заболел 14 сентября. На следующий день у актера взяли мазок — результат оказался положительным. Несмотря на это, актер остался дома. Вскоре мужчине стало хуже.

До госпитализации звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» данные компьютерной томографии показывали, что с лёгкими всё в порядке. Отмечается, что ЭКГ также было в норме.

Накануне стало известно о смерти звезды сериалов «Склифосовский», «След» и «Глухарь» Владимира Шинова. По словам коллеги актера, мужчина долго боролся с болезнью, однако не назвал, с какой именно. Шинову было 54 года.