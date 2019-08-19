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Популярная певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она демонстрирует шпагат, сидя на траве. Снимок вызвал бурную реакцию среди пользователей Сети.

А то Волочкова думает, что она одна такая! Молодец! — прокомментировали фотографию поклонники певицы, сравнив её с экс-балериной Анастасией Волочковой, известной своими шпагатами.

Кроме того, пользователи отметили отличную физическую форму 36-летней Лободы, назвав её идеальной. Не осталась в стороне и 41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

Света!! Ну, это же невозможно... Вот это форма! Восхищаюсь, — отметила спортсменка.

Ранее News.ru писал о том, что украинскую певицу Светлану Лободу упрекнули в отсутствии внимания к теме лесных пожаров в России. На днях знаменитость опубликовала в Instagram очередное фото в бикини, чем разозлила значительную часть аудитории.