От Моргенштерна до Пугачевой: как живут артисты, уехавшие на фоне СВО Где сейчас исполнители, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru/Pavel Kashaev/Vadim Tarakanov/Global Look Press

С начала специальной военной операции многие знаменитости из мира шоу-бизнеса уехали из России. NEWS.ru уже писал об актерах и актрисах, покинувших страну. Теперь рассказываем о музыкантах, которые улетели за границу после 24 февраля и пытаются строить карьеру на Западе.

Куда вернулся жить Оксимирон

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) покинул Россию одним из первых. Он открыто критиковал действия России на Украине в своих социальных сетях.

В разгар СВО рэпер вернулся и снял клип на улицах Санкт-Петербурга. Музыкант выпустил провокационное видео на песню «ОЙДА» (признана экстремистской и запрещена к распространению), которое собрало 16 миллионов просмотров на YouTube. На нем рэпер в очередной раз критикует РФ, признается, что «убил в себе империю» и отправляется «назад в андерграунд».

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press Oxxxymiron (Мирон Федоров)

В конце августа прошлого года прокуратура Москвы пыталась признать экстремистским еще одно из произведений рэпера. По данных источника ТАСС, речь шла о песне «Последний звонок». 7 октября 2022-го Оксимирона включили в список иноагентов.

Рэпер улетел в Лондон, где до этого уже жил много лет. Он гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.

Кого испугался Моргенштерн в России

Исполнитель хита «Вот так» уехал за границу в феврале 2022 года. Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решил покинуть Россию после обвинений главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в торговле наркотиками в соцсетях. Брат артиста Макс Штерн подтвердил переезд в разговоре с NEWS.ru.

«Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно [причины переезда Моргена] я полномочий не имею. Можете написать, что он оставил вместо себя меня — теперь я буду рвать музыкальные чарты в России. Если без шуток, то у брата своя аудитория, которая его любит, у меня — своя», — отметил Макс Штерн.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Моргенштерн

По его словам, Моргенштерн переехал в Дубай, где купил дом на берегу Персидского залива. Блогер Кристина Босс рассказала, что рэпер выставил на продажу имущество, которое у него было в России. Помимо этого, он попрощался и со своим бизнесом — у Моргенштерна был ресторан Kaif Provenance и бургерная Kaif Burger. В ноябре 2022 года рэпер вышел из состава учредителей, и сейчас ООО «Кайф» полностью принадлежит его бывшему партнеру Эдуарду Попову.

Моргенштерн продолжает заниматься музыкой. Тем временем в России против него собираются возбудить уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года) из-за того, что он, по версии следствия, не указал иноагентский статус в постах в своем Telegram-канале.

Почему уехал Noize MC

Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже уехал из России в начале СВО. Его творчество заинтересовало органы еще раньше: в декабре 2021 года Следственный комитет проверял песни Ивана Алексеева (настоящее имя артиста) на предмет экстремизма.

Тогда музыканта заподозрили в попытках реабилитировать нацизм. В беседе с журналистом Юрием Дудём (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Noize MC признался, что может и не вернуться в Россию.

Сейчас Noize MC живет в Литве. Он проводит благотворительные концерты и собирает средства в поддержку украинского народа. 1 июня Кузьминский суд Москвы оштрафовал артиста по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Артист должен заплатить штраф в 30 тыс. рублей, поскольку не написал в социальной сети о статусе иноагента. В официальном Telegram-канале музыканта указано, что команда артиста продолжает гастролировать по Европе.

Фото: PK connection/Global Look Press Noize MC

За что рэпер Face просил прощения

Рэпер Face (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) окончательно покинул Россию 12 марта 2022 года. 25-летний Иван Дрёмин (настоящее имя музыканта) сообщил поклонникам, что не согласен с «вектором развития страны».

После отъезда Face заявил в Telegram-канале, что его треки больше не будут доступны на российских стриминговых сервисах. Позже, на концерте в Варшаве, стоя на коленях, рэпер просил прощения за то, что он русский. Это возмутило его поклонников в РФ. Сейчас музыкант живет в Греции и ездит с благотворительными концертами. Иван назвал тур «единственным светлым пятном в году». В России остались его близкие, и в одном из интервью рэпер рассказывал, что «скучает по бабушке с дедушкой».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Face

Где живут солисты Little Big

Эпатажная группа Little Big тоже оказалась в числе эмигрантов, а лидер группы Илья Прусикин попал в реестр иноагентов по решению Минюста. Музыканты признавались, что не поддерживают проведение СВО и покинули Россию буквально с двумя чемоданами. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) солисты рассказывали о своем отношении к политике России и трудностях жизни в США.

В конце июня 2022 года музыканты выпустили антивоенный клип на песню Generation Cancellation. В описании к ролику артисты призывали остановить боевые действия на территории Украины.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Илья Прусикин и Софья Таюрская

В январе 2023-го солист группы Илья Прусикин вновь напомнил о себе, записав эксцентричное видео. В ролике одетый в костюм пастора музыкант катается на скейтборде в форме католического креста. В России поступок расценили как оскорбление чувств верующих и призвали музыканта к покаянию. А депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что лидер Little Big опубликовал ролик по заказу Запада.

«Прусикин не дурак, он — конъюнктурщик, прекрасно знает западную конъюнктуру. Те, кто является, условно говоря, „заказчиками“ его творчества и политических выходок, — это люди, которые приняли решение не следовать традиции рождественского перемирия. Это те люди, которые решили продолжить обстрелы, несмотря на предложения патриарха Кирилла и президента РФ Владимира Путина», — заявил Милонов.

Сейчас Илья Прусикин и Софья Таюрская занимаются получением гражданства США и налаживают гастрольную деятельность. В Америке билеты на их концерт стоят от $60.

Куда переехала Вера Брежнева

Певица и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева (настоящая фамилия — Галушка) уехала из России в Италию, где у нее с мужем Константином Меладзе есть собственный дом. Некоторое время Брежнева занималась волонтерской работой в Польше: собирала гуманитарную помощь для украинцев.

К музыкальной деятельности певица вернулась в декабре 2022-го. Она дала сольный концерт в рижском Splendid Palace, хотя до этого не выступала около девяти месяцев. На сцене Вера появилась с каштановым цветом волос, назвала себя украинкой и сообщила, что теперь выступает под псевдонимом Vera.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Тогда же на своем официальном сайте она представила новый клип на сингл «Вышиванка». Вера поёт на украинском языке, а в руках держит листочек с текстом.

Дети артистки тоже живут не в России. У Брежневой две дочери: 22-летняя Соня, которая учится в США, и 13-летняя Сара. Младшая живет вместе с Верой и Константином Меладзе в Италии.

Где теперь выступает Лобода

Коллега Брежневой по группе «ВИА Гра» Светлана Лобода уехала из России в начале прошлого года. Певица часто публиковала кадры происходящего на Украине в социальной сети и писала, что отправляла соотечественникам гуманитарную помощь в знак поддержки. Лобода не раз отмечала, что у нее нет российского гражданства и она поддерживает «свой народ».

Однако на родину Светлана не вернулась. Певица живет в Латвии и дает концерты в городах Европы и Америки. Она включила в репертуар несколько песен на родном языке и выходит на сцену с флагом Украины.

На что живет Макс Покровский в США

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже активно высказывался против СВО с момента ее начала. Он выпустил несколько песен, в которых критиковал действия России, и давал множество интервью, в том числе и украинским СМИ. В апреле этого года Покровского внесли в реестр иноагентов, на что он отреагировал фразой «этого „хайпа“ не заказывал».

Сейчас музыкант с супругой Татьяной, которая была также директором группы, и дочерью Таисией живут в одном из районов Нью-Йорка — Бушуике. В интервью музыкант жаловался, что это не самое благополучное место в городе, так как там много афроамериканцев и выходцев из латинских стран Америки. Его дочь Таисия — единственный европейский ребенок в своем классе.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Макс Покровский

Концертов у артиста не предвидится. Основной заработок он получает от сдачи в аренду купленного таунхауса. По слухам, Покровские приобрели дом в ипотеку за более чем полмиллиона долларов. Как говорил сам музыкант в интервью Ирине Шихман, он «боится въехать» в Россию, так как считает, что его арестуют.

Почему Макаревич уехал из России еще до СВО

Народный артист РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — последовательный критик позиции России. В 2014-м он высказался против присоединения Крыма, а в начале 2022 года переехал в Израиль.

Поклонники тут же связали решение артиста с его протестом против СВО. Однако музыкант заверил, что планировал эмиграцию задолго до начала боевых действий на Украине. Новая супруга артиста Эйнат Кляйн захотела рожать их общего ребенка в Израиле. Поэтому в конце 2021 года Макаревич с женой приобрели пятикомнатную квартиру в элитном ЖК на берегу моря в городе Нетания.

«У меня не было других вариантов. Я — израильтянка, ребенок — израильтянин. Где мне его еще рожать? Это не обсуждалось даже», — рассказывала после появления на свет сына Эйнат в интервью Ксении Собчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

С концертной деятельностью у музыканта проблем нет. В сентябре 2022-го он выступил в Грузии, а в ноябре дал концерт в Казахстане. После этого он съездил в тур по США и Канаде, а 13 июня в Тель-Авиве состоится презентация его новой книги «Звонок телефона в осеннем лесу». Чтобы лично увидеть Андрея Макаревича, придется заплатить за вход 255 израильских шекелей, что составляет примерно 5500 рублей.

Почему Борис Гребенщиков не вернулся в Россию

Рок-музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сейчас проживает в Англии, куда уехал еще в 2020 году. Тогда он заявил, что Великобритания — «родина величайших музыкантов». Борис Борисович не боится высказывать собственное мнение и продолжает записывать ролики с критикой России.

В конце мая музыкант дал концерт в Израиле, где встретился с Андреем Макаревичем, Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Гребенщиков рассказывает, что группа «Аквариум» продолжает записывать новые песни и готовится порадовать поклонников свежим альбомом уже в этом месяце. Но на родину лидер «Аквариума» не вернется, пока «ситуация в мире не изменится».

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Борис Гребенщиков

Какой еще паспорт есть у Лёвы Би-2

В числе музыкантов, которые не выступят в РФ, и популярная белорусско-российская рок-группа «Би-2». Еще в начале спецоперации участники коллектива высказались против ее проведения, но это не помешало им давать концерты на территории страны.

Однако в июле 2022 года во время выступления группы на Суперкубке в Санкт-Петербурге их освистали футбольные болельщики. «Пошли вон, русофобы! Уберите их отсюда», — кричал один из зрителей.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Лёва Би-2

9 мая солист группы Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не считает День Победы праздником. Музыкант отметил в соцсети, что победу одержали «союзнические войска» и праздник отмечают 8 мая. А когда пользователи посоветовали ему не предавать своих предков, Лёва Би-2 назвал их «животными» и «убийцами». Днем позже в комментариях он ответил, что не вернется в Россию.

26 мая Минюст РФ пополнил список иноагентов именем солиста «Би-2». СМИ утверждают, что у обоих музыкантов группы давно нет российского гражданства. В 2012 году Александр Уман, известный как Шура, сообщил, что является гражданином Австралии и Израиля. А Лёва говорил о наличии израильского паспорта.

Сейчас «Би-2» ездят по миру с большим туром, выступают в Чикаго, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Нью-Йорке и других городах.

С кем Земфира уехала из России

Звезда российского рока Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) с конца февраля 2022-го живет в Париже. Туда Земфира перебралась вместе с близкой подругой Ренатой Литвиновой. Во Франции певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки», в который вошли четыре композиции — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг». После чего она отправилась в гастрольный тур по Европе.

В марте 2023-го певица выпустила сингл «Родина», в котором назвала Россию «заболевшей, поседевшей, онемевшей и поредевшей». В песне рефреном повторяется строка: «Мы научим тебя Родину любить». Трек вызвал скандал в России: депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение с просьбой лишить исполнительницу всего имущества в стране.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Певица Земфира

В конце мая СМИ сообщили, что Земфира получила французское гражданство. Однако сама певица это опровергла. По словам артистки, она платит налоги в РФ, хотя уже год не живет в стране. Земфира отметила, что любит свою страну, но «ненавидит государство».

Почему Пугачева прилетала в Москву из Израиля

Примадонна российской эстрады, народная артистка России Алла Пугачева тоже покинула страну после начала СВО. Певица находится в Израиле вместе с семьей. СМИ писали о том, что семья Примадонны присматривает недвижимость в этой стране.

16 сентября прошлого года Минюст РФ признал ее мужа Максима Галкина иноагентом. Пугачева в ответ призвала ведомство включить в тот же реестр и ее. Артистка написала на своей странице, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

Пугачева не выступает с 2009 года. Алла Борисовна дала лишь два больших концерта в год своего 70-летия. И сейчас, судя по всему, не собирается возвращаться на сцену. Певица посвящает все свое время воспитанию детей — Лизы и Гарри.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным

В Израиле Аллу Борисовну можно увидеть на выступлениях российских друзей и коллег, которые уехали после начала СВО. Пугачева посещала концерты Земфиры, Андрея Макаревича, Бориса Гребенщикова. 3 мая певица ненадолго вернулась в Москву, чтобы лично проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.

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