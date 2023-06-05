Адвокат Жорин заявил о несостыковках в деле Моргенштерна

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн (Алишер Валеев)

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что административный протокол в отношении рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вынесен с нарушением закона и содержит не соответствующие действительности обстоятельства. По словам Жорина, вероятность возбуждения уголовного дела в отношении музыканта в случае второго административного нарушения существует, однако сейчас артисту вменяют только статью КоАП о нарушении порядка деятельности иностранного агента. По версии обвинения, в некоторых публикациях в своем Telegram-канале исполнитель не указал свой статус.

Этот составленный и направленный в суд протокол вынесен с нарушением закона. <...> Например, там говорится, что в феврале 2023 года, находясь по адресу регистрации в Москве, Моргенштерн разместил публикацию, но всем известно, что меньше двух лет Моргенштерн не находится на территории России, поэтому в феврале 2023 года он не мог находиться в Москве и размещать публикации. Это обстоятельство не соответствует действительности, — указал Жорин.

Материалы уже направлены в Савеловский суд Москвы, рассмотреть дело Моргенштерна планируют в конце июня. Жорин сказал, что защита будет настаивать на признании протокола незаконным.

СМИ писали, что сейчас Моргенштерн находится в ОАЭ. Об административном деле в отношении рэпера стало известно в конце мая, Mash сообщал, что ему грозит штраф до 500 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента.