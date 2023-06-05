На Моргенштерна могут завести уголовное дело Моргенштерна могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение деятельности иноагента

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Моргенштерн

Рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут привлечь к уголовной ответственности, если в течение года он будет дважды подвергнут административному наказанию, сообщил ТАСС. По данным агентства, в конце июня Савеловский суд Москвы рассмотрит первый административный протокол в отношении музыканта из-за того, что он не указал статус иноагента в публикациях в своем Telegram-канале. В случае уголовного дела Моргенштерну может грозить наказание от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Если судом он будет признан виновным <...> и в течение года на него повторно будет составлен аналогичный протокол, правоохранители будут иметь все законные основания для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года), — сообщил источник.

На предстоящем заседании Савеловский суд рассмотрит две публикации в Telegram-канале рэпера, на который подписано более 500 тысяч человек. Сам Моргенштерн отрицает вину. Его адвокат Сергей Жорин убежден, что рэпер не нарушал закон, а обстоятельства, указанные в административном протоколе, не соответствуют действительности. По данным ТАСС, сейчас Моргенштерн находится в ОАЭ.

В конце мая СМИ писали, что на Моргенштерна завели административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях. По данным Mash, исполнителю грозил штраф до 500 тысяч рублей. Музыкант при этом направил в Замоскворецкий суд иск с требованием снять статус иноагента.