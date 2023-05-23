На Моргенштерна завели административное дело Против Моргенштерна возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн)

Против Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили административное дело из-за того, что он не маркировал посты в соцсетях меткой иностранного агента, сообщает Telegram-канал Mash. Рэп-исполнителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Моргенштерна в ответ подал иск в Замоскворецкий суд с требованием снять с него статус иностранного агента.

Ранее в отношении рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента. В случае если суд признает рэпера виновным, он может быть оштрафован на сумму до 50 тысяч рублей.

До этого на певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известную под псевдонимом Монеточка, также составили протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Ей также может грозить штраф до 50 тысяч рублей.