Прощание и похороны Валентина Юдашкина: фото, видео, онлайн-трансляция 6 мая родные и близкие провожают в последний путь модельера Валентина Юдашкина

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Валентин Юдашкин

Официальная церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным проходит 6 мая на Троекуровском кладбище. В последний путь кутюрье провожают поклонники его таланта, друзья, включая певицу Аллу Пугачеву, и члены семьи — дочь Галина, вдова Марина и 78-летняя мать Раиса Петровна.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец в беседе с NEWS.ru назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Народный художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что показы Юдашкина отличались утонченным, нежным, изысканным стилем. По его словам, коллекции дизайнера напоминали средневековые Италию и Францию. Собеседник подчеркнул, что скончавшийся Юдашкин запомнился очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком. Сафронов добавил, что временем Юдашкина стали 1990-е, куда он «вошел как новая волна».

Накануне похорон Валентина Юдашкина в Москву из Израиля прилетела его подруга певица Алла Пугачева. По словам Лаймы Вайкуле, Примадонна вернулась в Россию специально для того, чтобы проститься с модельером.

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: „Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?“» — привела слова Пугачевой Вайкуле.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru добавил, что кутюрье был мужественным человеком, так как долгое время боролся с раком.

«Выражаю огромные соболезнования семье, родным, близким. Всем поклонникам его таланта. <...> Эта новость шокирующая с одной стороны, с другой стороны, хочу сказать, что он был очень мужественным человеком, он боролся такое количество лет с этой гадостью, с этой заразой», — сказал Пригожин.

Продюсер уточнил, что был знаком с Юдашкиным с 1988 года, помогал ему делать шоу для первой коллекции в Театре эстрады. Жена Пригожина, певица Валерия регулярно принимала участие в программах Недели моды модельера в Кремле.

В день смерти Юдашкина президент России Владимир Путин направил родным и близким кутюрье телеграмму с соболезнованиями. Глава государства отметил талант и профессионализм дизайнера, а также его доброжелательность и обаяние.

10:00 Желающие проститься с Юдашкиным уже собираются возле зала для проведения траурных церемоний, в 11:00 начнется официальное прощание