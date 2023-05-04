Пугачева не приехала на прощание с Зайцевым

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева и Вячеслав Зайцев, 2018 год

Певица Алла Пугачева не приехала проститься с модельером Вячеславом Зайцевым, которого хоронят 4 мая в подмосковном Щелково, передает корреспондент NEWS.ru. Отпевание модельера прошло в храме Живоначальной Троицы.

Алла Пугачева, уехавшая с семьей в Израиль после начала СВО, вернулась в Россию за день до похорон Зайцева. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru предположил, что Пугачева приехала в Москву, чтобы проводить в последний путь модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина (его похоронят на Троекуровском кладбище 6 мая), с которыми работала и дружила долгие годы. При этом Соседов не исключил варианта, что причиной возвращения Пугачевой могут быть дела, связанные с продажей замка в подмосковной деревне Грязь.

Может быть, дом будет продавать. Может быть, отдаст дань памяти и уважения двум гениям моды, которым она многим обязана, — рассказал Сергей Соседов.

Всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев будет похоронен на Жегаловском кладбище в Щелково. Неподалеку расположен загородный дом, где художник провел последние годы жизни.

Ранее бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг покойного модельера Николай Головин назвал издевательством решение похоронить Зайцева на сельском кладбище. Он сообщил NEWS.ru, что обращался в мэрию Москвы и пытался добиться захоронения на Новодевичьем, но не смог этого сделать.

Он также предположил, что семья модельера выбрала сельское кладбище из-за его сравнительной дешевизны и минимизации транспортных расходов, хотя вполне могла бы похоронить его и на более статусном кладбище. По мнению Головина, модельер должен быть похоронен на Новодевичьем кладбище, учитывая его заслуги перед страной, однако все вопросы решает сын модельера Егор Зайцев, с которым Головин не общается уже многие годы.

То, как делает это Егор, — это просто издевательство над мертвым человеком. <...> И Маруся мне звонит (внучка Зайцева. — NEWS.ru), и друзья Вячеслава Михайловича: «Коля, сделай что-нибудь». Я думал, думал, что мне делать. Поехал на Тверскую, 13. Но мне в мэрии сказали: «Мы всё понимаем, но по закону решают ближайшие родственники, где хоронить», — подчеркнул Головин.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. У Зайцева была язва желудка, спровоцировавшая кровотечение, которое и стало причиной смерти. Врачи несколько часов боролись за жизнь стилиста, но спасти пациента не удалось: он умер в реанимации.