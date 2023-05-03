Пугачева прилетела в Москву

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, прилетела в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову. При этом неизвестно, пойдет ли исполнительница на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

Я пока у нее даже не спрашивала, — сказала Чупракова.

Прощание с кутюрье запланировано на 6 мая и должно пройти на Троекуровском кладбище.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Певица Алла Пугачева отреагировала на смерть легендарного модельера Вячеслава Зайцева словами «Прощай, мой друг. Спасибо за все». В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) она опубликовала черно-белую фотографию молодого кутюрье.