2 мая на 60-м году жизни умер советский и российский модельер, народный художник России и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Причиной его кончины стал рак почки. Юдашкин — не просто модельер и дизайнер, это культовая фигура российской моды. Еще в Советском Союзе он начал прививать гражданам чувство стиля и делал это всю оставшуюся жизнь. Такой человек просто не мог не оставить после себя громкие афоризмы и высказывания. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты выдающегося модельера.
Что говорил о моде
«Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идет ли это, подходит ли это именно тебе».
«Очень сложно говорить об учителе в моде. Учитель ― это школа, похожесть. Главная наша задача ― быть непохожим
«Хочу пожелать, чтобы все оставались модными».
«Одежда циклична. То, что мы показываем сейчас, отголоски начала тех лет».
«Платья, как дети, требуют внимания. С каждым проводишь много времени, знаешь его до мельчайших подробностей. Так его изучишь, что уже просто видеть не можешь. Кажется, что все в нем неправильно, все могло быть совсем другим. А проходит время — смотришь на него уже спокойно. И вроде ничего. Поэтому я так люблю новые вещи».
Значимость работы для Юдашкина
«Первое ощущение в процессе создания — это, конечно, огонь, эмоции. Но когда дело доходит до технических вещей, к ним уже нужно относиться очень умно».
«В работе не должно быть необязательности и неточности».
«Что касается использования моих дизайнерских находок другими модельерами, так я, наоборот, очень этому рад. Это значит, что моя работа по-настоящему затронула душу творческого человека».
Юдашкин о женщинах
«У каждой женщины есть свое чувство прекрасного, каждая знает, что нужно именно ей. А пожелать могу жить активной, интересной жизнью. Но чтобы поменьше тяжестей на нее наваливалось, а то ведь женщина — и мать, и хозяйка, и бизнес-леди. Быть любимыми, счастливыми. И чтобы глаза блестели».
«Распространен стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе. Это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас».
Отношение к критике
«Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть».
Что говорил о себе
«Сейчас я скромнее одеваюсь. Когда есть возможность показывать одежду на ком-то, о себе забываешь. Когда же ты и художник, и модель, быть скромным сложнее».
«Художники вне политики. И если ты общаешься с политиками, а я их повидал много, это можно делать, только если относишься к ним как к людям».
«Моя публика придет ко мне на любой показ, будь он первым или последним в расписании мероприятия, или же вынесен на любую другую отдельную площадку. Но вот так за последние годы сложилось, что после Парижа мы едем в Москву и показываем коллекцию на Неделе моды в Москве».
Фото: Ю. Желудев/РИА Новости
Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год