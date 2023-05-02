«Чтобы все оставались модными»: самые яркие цитаты Валентина Юдашкина NEWS.ru собрал яркие высказывания выдающегося дизайнера и модельера Валентина Юдашкина

Фото: Константин Кижель/ИТАР-ТАСС

Известный российский модельер Валентин Юдашкин - лауреат в номинации «Модный стиль» конкурса «Лица-2001»

2 мая на 60-м году жизни умер советский и российский модельер, народный художник России и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Причиной его кончины стал рак почки. Юдашкин — не просто модельер и дизайнер, это культовая фигура российской моды. Еще в Советском Союзе он начал прививать гражданам чувство стиля и делал это всю оставшуюся жизнь. Такой человек просто не мог не оставить после себя громкие афоризмы и высказывания. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты выдающегося модельера.

Что говорил о моде

«Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идет ли это, подходит ли это именно тебе».

«Очень сложно говорить об учителе в моде. Учитель ― это школа, похожесть. Главная наша задача ― быть непохожим

«Хочу пожелать, чтобы все оставались модными».

«Одежда циклична. То, что мы показываем сейчас, отголоски начала тех лет».

«Платья, как дети, требуют внимания. С каждым проводишь много времени, знаешь его до мельчайших подробностей. Так его изучишь, что уже просто видеть не можешь. Кажется, что все в нем неправильно, все могло быть совсем другим. А проходит время — смотришь на него уже спокойно. И вроде ничего. Поэтому я так люблю новые вещи».

Фото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАСС Модельер Валентин Юдашкин (справа) с супругой Мариной и актер Дмитрий Дюжев (слева) с супругой Татьяной на открытии нового представительства дома моды Valentin Yudashkin

Значимость работы для Юдашкина

«Первое ощущение в процессе создания — это, конечно, огонь, эмоции. Но когда дело доходит до технических вещей, к ним уже нужно относиться очень умно».

«В работе не должно быть необязательности и неточности».

«Что касается использования моих дизайнерских находок другими модельерами, так я, наоборот, очень этому рад. Это значит, что моя работа по-настоящему затронула душу творческого человека».

Юдашкин о женщинах

«У каждой женщины есть свое чувство прекрасного, каждая знает, что нужно именно ей. А пожелать могу жить активной, интересной жизнью. Но чтобы поменьше тяжестей на нее наваливалось, а то ведь женщина — и мать, и хозяйка, и бизнес-леди. Быть любимыми, счастливыми. И чтобы глаза блестели».

«Распространен стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе. Это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Цветы у бутика Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в Москве. Российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет

Отношение к критике

«Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть».

Что говорил о себе

«Сейчас я скромнее одеваюсь. Когда есть возможность показывать одежду на ком-то, о себе забываешь. Когда же ты и художник, и модель, быть скромным сложнее».

«Художники вне политики. И если ты общаешься с политиками, а я их повидал много, это можно делать, только если относишься к ним как к людям».

«Моя публика придет ко мне на любой показ, будь он первым или последним в расписании мероприятия, или же вынесен на любую другую отдельную площадку. Но вот так за последние годы сложилось, что после Парижа мы едем в Москву и показываем коллекцию на Неделе моды в Москве».