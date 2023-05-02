2 мая на 60-м году жизни умер советский и российский модельер, народный художник России и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Причиной его кончины стал рак почки. Юдашкин — не просто модельер и дизайнер, это культовая фигура российской моды. Еще в Советском Союзе он начал прививать гражданам чувство стиля и делал это всю оставшуюся жизнь. Такой человек просто не мог не оставить после себя громкие афоризмы и высказывания. NEWS.ru вспоминает самые яркие цитаты выдающегося модельера.

Что говорил о моде 

«Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идет ли это, подходит ли это именно тебе».

«Очень сложно говорить об учителе в моде. Учитель ― это школа, похожесть. Главная наша задача ― быть непохожим

«Хочу пожелать, чтобы все оставались модными».

«Одежда циклична. То, что мы показываем сейчас, отголоски начала тех лет».

«Платья, как дети, требуют внимания. С каждым проводишь много времени, знаешь его до мельчайших подробностей. Так его изучишь, что уже просто видеть не можешь. Кажется, что все в нем неправильно, все могло быть совсем другим. А проходит время — смотришь на него уже спокойно. И вроде ничего. Поэтому я так люблю новые вещи».

Модельер Валентин Юдашкин (справа) с супругой Мариной и актер Дмитрий Дюжев (слева) с супругой Татьяной на открытии нового представительства дома моды Valentin YudashkinФото: Алексей Филиппов/ИТАР-ТАССМодельер Валентин Юдашкин (справа) с супругой Мариной и актер Дмитрий Дюжев (слева) с супругой Татьяной на открытии нового представительства дома моды Valentin Yudashkin

Значимость работы для Юдашкина

«Первое ощущение в процессе создания — это, конечно, огонь, эмоции. Но когда дело доходит до технических вещей, к ним уже нужно относиться очень умно».

«В работе не должно быть необязательности и неточности».

«Что касается использования моих дизайнерских находок другими модельерами, так я, наоборот, очень этому рад. Это значит, что моя работа по-настоящему затронула душу творческого человека».

Юдашкин о женщинах

«У каждой женщины есть свое чувство прекрасного, каждая знает, что нужно именно ей. А пожелать могу жить активной, интересной жизнью. Но чтобы поменьше тяжестей на нее наваливалось, а то ведь женщина — и мать, и хозяйка, и бизнес-леди. Быть любимыми, счастливыми. И чтобы глаза блестели».

«Распространен стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе. Это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас».

Цветы у бутика Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в Москве. Российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 летФото: Сергей Петров/NEWS.ruЦветы у бутика Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в Москве. Российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни в возрасте 59 лет

Отношение к критике 

«Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть».

Что говорил о себе 

«Сейчас я скромнее одеваюсь. Когда есть возможность показывать одежду на ком-то, о себе забываешь. Когда же ты и художник, и модель, быть скромным сложнее».

«Художники вне политики. И если ты общаешься с политиками, а я их повидал много, это можно делать, только если относишься к ним как к людям».

«Моя публика придет ко мне на любой показ, будь он первым или последним в расписании мероприятия, или же вынесен на любую другую отдельную площадку. Но вот так за последние годы сложилось, что после Парижа мы едем в Москву и показываем коллекцию на Неделе моды в Москве».

Валентин Юдашкин в молодости

Фото: Социальные сети Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин в молодости

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой, 1986 год

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин за работой, 1986 год

Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год

Фото: Ю. Желудев/РИА Новости

Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год

Московский художник-модельер Валентин Юдашкин с моделями, 1988 год

Фото: А. Володин/РИА Новости

Московский художник-модельер Валентин Юдашкин с моделями, 1988 год

Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин принимает поздравления после демонстрации своих моделей. Петровский пассаж, 1992 год

Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Валентин Юдашкин (2-й слева) и Иосиф Кобзон (2-й справа) среди участников праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды «Валентин Юдашкин»

Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Валентин Юдашкин (справа) и его жена Марина (слева) после окончания праздничного шоу в честь 10-летия Дома моды В. Юдашкина

Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Вице-премьер РФ, министр финансов РФ Алексей Кудрин, российский модельер Валентин Юдашкин и Сати Спивакова (слева направо) в фойе Большого зала Московской консерватории на Фестивале классической музыки «Владимир Спиваков приглашает...», 2001 год

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera, 2008 год

Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Валентин Юдашкин и Владимир Путин в здании Генштаба Минобороны во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева, 2009 год

Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/Global Look Press

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева, 2009 год

Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Художник-модельер Валентин Юдашкин (на первом плане) с супругой Мариной и дочерью Галиной (слева направо на втором плане) проходит по красной дорожке во время церемонии открытия Исторической сцены Большого театра в Москве, 2011 год

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дизайнер-модельер Валентин Юдашкин с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции — 2017 Дома Моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России», 2017 год

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин во время показа своей коллекции на открытии XXV юбилейной Недели моды на тему «Реновация» в Гостином дворе, 2019 год

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной после показа своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дизайнер Валентин Юдашкин и певец Филипп Киркоров на показе своей новой коллекции в рамках Московской недели моды в природно-ландшафтном парке «Зарядье» в Москве, 2022 год

Член жюри открытого шоу-турнира по фигурному катанию «Русский вызов» модельер Валентин Юдашкин, март 2023 года

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Член жюри открытого шоу-турнира по фигурному катанию «Русский вызов» модельер Валентин Юдашкин, март 2023 года