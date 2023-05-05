Вайкуле назвала причину возвращения Пугачевой в Россию Вайкуле назвала целью возвращения Пугачевой в Москву похороны Юдашкина

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, рассказала на своем YouTube-канале артистка Лайма Вайкуле. Юдашкина похоронят 6 мая на Троекуровском кладбище.

Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — привела слова Пугачевой Вайкуле.

Примадонна вернулась в Россию 3 мая, сообщала помощница певицы Елена Чупракова. Музыкальный критик Сергей Соседов предполагал, что Пугачева могла прилететь проститься с модельером Вячеславом Зайцевым, скончавшимся 30 апреля в возрасте 85 лет, однако на отпевании кутюрье и похоронах в Щелкове певицы не было. Соседов также допускал, что причиной прилета Пугачевой из Израиля на родину могли стать дела, связанные с продажей ее замка в подмосковном деревне Грязь.

Ранее президент России Владимир Путин направил родным и близким Юдашкина телеграмму с соболезнованиями. Глава государства отметил талант и профессионализм дизайнера, а также его доброжелательность и обаяние. Кутюрье скончался 2 мая на 60-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.