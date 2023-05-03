Путин направил соболезнования родным и близким Юдашкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модельер Валентин Юдашкин

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина, телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Лидер страны отметил талант и профессионализм дизайнера.

Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина. Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком, — cказано в телеграмме.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что в Кремле соболезнуют в связи со смертью модельера.

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.