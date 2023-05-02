Названа дата прощания с Юдашкиным Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прощание с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дома моды кутюрье. Информация о месте захоронения будет объявлена позднее.

Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, — говорится в сообщении.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Он скончался на 60-м году жизни после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Стилист Влад Лисовец назвал модельера олицетворением российской моды, а его смерть — трагедией в масштабах страны.

Народный художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что показы Юдашкина отличались утонченным, нежным, изысканным стилем. По его словам, коллекции дизайнера напоминали средневековые Италию и Францию. Собеседник подчеркнул, что скончавшийся Юдашкин запомнился очень мягким, спокойным и улыбчивым человеком. Сафронов добавил, что временем Юдашкина стали 1990-е, куда Юдашкин «вошел как новая волна».

30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением. Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.