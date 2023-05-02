«Очень мужественный человек»: Пригожин о смерти Юдашкина Иосиф Пригожин назвал Юдашкина очень мужественным человеком

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин с супругой певицей Валерией и модельером Валентином Юдашкиным, в 2010 году

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким умершего 2 мая модельера Валентина Юдашкина. Он добавил, что кутюрье был мужественным человеком, так как долгое время боролся с раком.

Выражаю огромные соболезнования семье, родным, близким. Всем поклонникам его таланта. <...> Эта новость шокирующая с одной стороны, с другой сторону хочу сказать, что он был очень мужественным человеком, он боролся такое количество лет с этой гадостью, с этой заразой, — сказал Пригожин.

Продюсер уточнил, что был знаком с Юдашкиным с 1988 года, помогал ему делать шоу для первой коллекции в Театре Эстрады. Жена Пригожина, певица Валерия регулярно принимала участие в программах Недели моды модельера в Кремле.

Пригожин также назвал мистикой то, что 30 апреля стало известно о смерти другого именитого модельера — Вячеслава Зайцева. По его словам, кутюрье долгое время страдал от болезни Паркинсона, а в реанимации оказался с внутренним кровотечением.

Валентин Юдашкин в тот день заявил, что мир потерял великого модельера.