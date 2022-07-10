«Кроме нервов ничего не заработал»: солист «Би-2» о концерте на Суперкубке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Группа «Би-2» выступает после финального матча Суперкубка России между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва)

Вокалист рок-группы «Би-2» высказался о выступлении на Суперкубке России по футболу на матче «Зенит» — «Спартак». Группу освистали болельщики. По разным данным, болельщики высказали негодование либо из-за шарфов «Спартака», либо из-за позиции музыкантов по отношению к спецоперации российских военных на Украине.

Мы приехали в Питер поддержать «Спартак». Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно. Жили в гостинице «Гельвеция», в которой всегда останавливаемся. Обратно в Испанию летел на лоукостере. Билеты оплатили организаторы. Кроме нервов, ничего не заработал, — написал Лева «Би-2» на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях распространялась информация, что гонорар музыкантов составил €50 тыс.

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом. 4:0 в Суперкубке России. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил прощения у болельщиков за поражение.

Депутат Госдумы Милонов предложил помыть дихлофосом и хлоркой стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге после выступления «Би-2».