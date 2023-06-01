Noize MC заплатит за нарушение закона об иноагентах Суд оштрафовал Noize MC на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Кузьминский районный суд Москвы обязал рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выплатить 30 тысяч рублей в качестве штрафа за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам адвоката музыканта Ильнура Шарапова, публикации без маркировок публиковались в творческом сообществе Алексеева во «ВКонтакте», выкладывала их его менеджер Елизавета Коровина.

Согласно правилам соцсети, тот факт, что сообщество было создано артистом, не налагает на него персональную ответственность, в отличие от личной страницы, подчеркнул адвокат. Кроме этого, он отметил, что иноагентом был признан его подзащитный Алексеев, но не группа Noize MC. Шарапов потребовал перенести заседание с целью получения ответа от «ВКонтакте», однако суд не принял во внимание его просьбу и оштрафовал его подзащитного на 30 тысяч рублей.

Как стало известно ранее, против рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возбудили административное дело из-за того, что он не маркировал посты в соцсетях меткой иностранного агента. Рэп-исполнителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что на певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), более известную под псевдонимом Монеточка, также составили протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. Ей также может грозить штраф до 50 тысяч рублей.