Лидер Little Big Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Илья Прусикин

Основатель и лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин прокатился на скейтборде в виде креста в одном из американских скейтпарков. В своем Instagram (деятельность в России запрещена) артист опубликовал видео, на котором показано, как музыкант катается на фоне пальм.

А кикфлип сможешь сделать? — поинтересовался участник поп-группы Quest Pistols Show Даниил Джой в комментариях под видео.

В июне этого года участники группы Little Big покинули Россию. До этого музыканты выступили против спецоперации на Украине. В конце июля стало известно об отмене их российского тура на 2022 год.

Позднее Прусикин заявил, что лишился собственности и контрактов после отъезда в Соединенные Штаты. Он признался, что все деньги, которые собирает с выступлений, идут исключительно на нужды группы и проживание в США. При этом он подчеркнул, что не жалеет об отъезде.

До этого продюсер Андрей Ковалев сообщил, что концерты группы Little Big отменили в США вслед за отменой гастрольного тура по России. По мнению продюсера, провал Little Big в Америке был неизбежен, хотя музыканты и записали антивоенную песню.

В свою очередь музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров посчитал, сколько теряют Little Big на отмене тура в России. По приблизительным оценкам, это 75 млн рублей.