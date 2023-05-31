Стало известно, сможет ли Галкин удалить из Сети все видео с критикой СВО IT-эксперт Муртазин заявил, что Галкин не сможет удалить из Сети все видео с критикой СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Российский шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не сможет удалить из Сети все видео с критикой СВО, заявил NEWS.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин. По его словам, для этого у артиста нет юридического обоснования.

Принадлежи видео Галкину, то он мог бы претендовать на авторство и преследовать по закону тех, кто незаконно их использует, отозвать эти видео. Учитывая, что он не является автором большинства роликов, а фигурирует там как лицо, высказывающееся о волнующих его темах, он не может удалить материалы из Интернета, — объяснил Муртазин.

По его словам, подобные ролики не являются вмешательством в личную жизнь Галкина. Кроме того, Мурзатин указал на то, что с людьми, записывавшими на видео слова шоумена, у артиста нет соглашения, что в публичном месте нельзя снимать выступления.

Доказать что-то он не может, отозвать не может, бессмысленная история для него, если это так. Условный «ВКонтакте» — 100 человек опубликовали видео с ним. Галкин просит соцсеть удалить ролики, а на каком основании? Нарушение авторских прав — его нет. Нарушение чего? — возмутился эксперт.

По словам Муртазина, подобные действия могут быть чреваты, так называемым, эффектом Барбры Стрейзанд, когда подобных роликов станет еще больше. Эксперт считает, что если Галкин это делает, то подобные действия странные и привлекают внимание.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Галкин пытается почистить историю своих антироссийских высказываний из-за сильно упавших доходов. По информации канала, комик надеется, что таким образом он сможет вернуть часть русскоязычных зрителей на свои концерты за границей.

Ранее Писатель Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что певице Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Галкину стоило бы дать концерты в ДНР вместо того, чтобы добиваться снятия статуса иностранных агентов через суд. По мнению Прилепина, таким образом уехавшие артисты готовят почву для своего дальнейшего возвращения в Россию.