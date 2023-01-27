Автор песни Лободы подал на артистку в суд Автор песни «К черту любовь» Олег Влади подал в суд на певицу Лободу

Фото: Albert Koshelev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская певица Лобода

Автор песни «К чёрту любовь» украинской певицы Светланы Лободы Олег Влади подал на нее в суд, сообщает Life.ru. Композитор требует взыскать с нее сумму в 500 тысяч рублей. Заявление поступило в Арбитражный суд Подмосковья 25 января.

Адвокат Андрей Алешкин подчеркнул — несмотря на то, что Лобода покинула Россию, ее все равно могут коснуться последствия от суда с Влади. Он напомнил, что судебное заседание можно провести без присутствия певицы, а также ее адвокатов и представителей. При этом действовать решение суда будет только на территории России, то есть если Влади хочет запретить Лободе исполнять свою песню «К черту любовь», за рубежом она не будет обязана выполнять это требование. Также специалист добавил, что если композитор выиграет дело, а Лобода не станет выплачивать компенсацию, судебные приставы смогут арестовать ее счета и имущество в России.

В процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы — суд и без них вынесет решение. Однако действовать оно будет лишь на территории РФ. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование, — сказал Алешкин .

Издание уточнило, что Влади еще до Нового года подавал в суд на Лободу и онлайн-кинотеатр. Тогда он потребовал удалить запись одного из концертов артистки, но ему было отказано в иске, поэтому композитор отправился в другую инстанцию.

Украинская певица Светлана Лобода ранее была включена в список нежелательных лиц в Литве. Министр культуры республики Симонас Кайрис отметил, что отношение артистки к действиям России непонятно. По его словам, представляет угрозу для Литвы «с учетом ее прежней позиции в отношении России». В частности, речь идет о концертах Лободы, которые она давала в Крыму, выступала на полуострове на концерте 9 мая.