Лободу включили в список нежелательных лиц в Литве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода включена в список нежелательных лиц в Литве. Артистка собиралась на гастроли по нескольким городам республики, сообщает ТАСС.

Вопрос о статусе певицы в Литве был вынесен на повестку дня после репортажа местного национального радио LRT.

После консультации с нашими украинскими партнерами мы добавляем певицу в список персон нон грата, — сообщила журналистам пресс-секретарь главы МИД Литвы Паулина Левицкайте.

Лобода является гражданской Украины, сейчас проживает в Латвии, автоматические запреты на въезд в Литву на нее не распространяются. Однако, как отметил министр культуры республики Симонас Кайрис, позиция артистки по отношению к действиям России непонятна.

Артистка, по его словам, представляет угрозу для Литвы «с учетом ее прежней позиции в отношении России». В частности, речь идет о концертах Лободы, которые она давала в Крыму, выступала на полуострове на концерте 9 мая.

Министр отметил, что в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили концерты артистки, и призвал представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру своих коллег.

Ранее бывшему продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной отказали в возвращении российского гражданства. Паспорт у нее забрали в марте из-за обнаруженной в документах ошибки, а также на фоне критики спецоперации с ее стороны, но оспорить незаконность этих действий в суде, по данным канала, продюсер не смогла.