SHOT: Юрий Дудь не возвращался в Россию

Фото: @vdud

Юрий Дудь

Журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не возвращался в Россию после начала СВО, передает Telegram-канал SHOT. В конце января в Сети распространилось видео, на котором Дудь выходит из здания аэропорта в Минеральных Водах.

Источник в силовых структурах SHOT подчеркнул, что информации об «обратном» пересечении границы журналистом нет в базах данных.

28 января Telegram-канал Kub Mash сообщил, что Дудя заметили в аэропорту в Минеральных Водах. Оттуда, по данным он должен был поехать в Краснодар на съемки для рекламного агентства.

Ранее стало известно, что Дудь ликвидировал российское ИП. На это ИП был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал журналиста. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет зарегистрированная в Барселоне компания «Бутово продакшн».

При этом журналист оказался единственным российским блогером на YouTube, чьи доходы выросли, а не упали. По данным Ассоциации блогеров и агентств, доходы журналиста от YouTube-канала с февраля по декабрь выросли на 23 млн рублей, до 59,3 млн рублей.