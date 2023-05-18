На Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

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Борис Гребенщиков

В отношении российского музыканта, лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление Тверского суда столицы. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Административный протокол зарегистрирован судом 18 мая, дата его рассмотрения пока не назначена, — рассказал собеседник агентства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его насторожили публичные высказывания артиста о спецоперации и призывы выходить на митинги.

После этого Козловский рассказал, что отменены очередные показы спектаклей с его участием в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга. В связи с этим он решил уйти в отпуск до конца года.

20 апреля Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе на месяц двух спектаклей «Гамлет» с Козловским в главной роли. Показы должны были состояться 21 и 22 мая вместо 20 и 21 апреля.