В Госдуме пристыдили назвавшего россиян животными солиста «Би-2» Депутат Соловьев обвинил солиста «Би-2» Лёву в отсутствии знаний по истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Депутат Госдумы Сергей Соловьев утверждает, что солист российской рок-группы «Би-2» Егор Бортник (Лёва) плохо учился в школе и не знает историю своей страны. Так в разговоре с NEWS.ru парламентарий отреагировал на высказывание музыканта в соцсети о связи российского флага и Дня Победы 9 Мая. Под поздравительным комментарием артист ответил, что флаг России в рамках праздника победы над нацизмом ни при чем. Певец причислил к победителям СССР и страны-союзницы, заявив, что войну выиграли все вместе.

Когда певец получил негативные комментарии от пользователей Сети, то нагрубил в ответ фразой: «Вы превратились в животных». Бортник добавил, что в Россию он теперь не вернется.

Соловьев же подчеркнул, что знания Лёвы об итогах Второй мировой войны носят «чисто манипулятивный прозападный характер», якобы основную тяжесть войны понесли Соединенные Штаты и их союзники, что является полнейшей ложью и глупым заблуждением.

Гражданин Израиля может не любить русский народ, но он точно должен знать сколько еврейского народа погибло от рук фашистов — более шести миллионов человек. А сломала хребет фашизму гитлеровской Германии Красная Армия, многонациональный советский народ, — сказал Соловьев.

Собеседник пояснил, что если бы не подвиг советского народа во времена Великой Отечественной войны, то солист «Би-2» вряд ли бы появился на свет, а к памяти победителей фашизма нужно относиться с большим уважением.

Не будь его, вряд ли у Левы из «Би-2» была бы возможность жить и творить, скорее всего, был бы на каменоломнях. <...> Насколько невежественным нужно быть, чтобы подобным образом общаться с другими людьми, позволять себе немотивированно жестокие высказывания в отношении целого народа, — резюмировал парламентарий.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его насторожили публичные высказывания артиста о спецоперации и призывы выходить на митинги.