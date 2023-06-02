От Хаматовой до Панина: как живут актеры, пропавшие с экранов после СВО Артисты, которые не поддержали проведение спецоперации, покинули Россию. Чем они занимаются в других странах

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Сергей Булкин/NEWS.ru/Global Look Press

После начала специальной военной операции на Украине ряд знаменитостей уехали из России. Актеры и актрисы бросили работу в ведущих театрах страны и отказались от съемок в кино. Одни открыто критиковали СВО, другие покинули страну молча. NEWS.ru рассказывает, как живут российские звезды, пропавшие с экранов и со сцены после 24 февраля.

Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Народная артистка РФ, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) покинула страну одной из первых. В начале марта 2022 года Хаматова уволилась из театра «Современник» и уехала в Латвию. Через несколько недель она дала откровенное интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором призналась, что не согласна с действиями России.

После переезда в Латвию Чулпан вела онлайн-курсы по актерскому мастерству, чтобы обеспечить себя и детей. Позже художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис предложил Хаматовой работу. Он назвал Чулпан «актрисой номер один в своей стране» и дал ей роль в моноспектакле Post Scriptum.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Чулпан Хаматова

Помимо работы в театре, Хаматова принимает участие в творческих постановках коллег, которые тоже уехали из России. Например, она играет в спектакле Людмилы Петрушевской вместе с актером Анатолием Белым.

Анатолий Белый переехал в Израиль

В середине июля прошлого года российские Telegram-каналы сообщили, что актер Анатолий Белый тоже уехал из страны. Звезда фильмов «Доктор Рихтер», «Садовое кольцо», «Братья Карамазовы», «Август. Восьмого», «Метро», «Вангелия» негативно высказался о спецоперации, уволился из МХТ и уехал с семьей в Израиль.

Белый проработал в театре почти 20 лет. «Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью», — признался актер на своей странице в соцсети.

Позже Анатолий пояснил в интервью, что «уехал от тотальной несвободы в России».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

«Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова», — считает актер.

Белый и его семья сняли квартиру в Нетании, в центральной части Израиля. Там же живут родители актера. «Здесь я тоже ощущаю какое-то возвращение домой, — рассказывал Белый. — Даже мысли такие мелькают, что, может быть, исторически так должно было сложиться. Я в 16 лет ушел из дома и всю жизнь после этого был таким оторванным ломтем. Наверное, сейчас время вернуться, потому что родители становятся немощнее, я должен быть рядом с ними. У меня в Израиле есть уже три театральных предложения. Я прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, что мне хочется делать дальше».

Сейчас артист гастролирует с собственным моноспектаклем и доволен переменами в жизни. За границей ему удалось познакомиться с режиссерами Римасом Туминасом, Андреем Хржановским, Татьяной Киселевски и многими другими.

С кем Рената Литвинова живет в Париже

Актриса уехала во на Францию еще в феврале 2022 года. Литвинова поселилась в Париже, где у нее есть квартира, вместе с подругой Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и дочерью Ульяной. Актриса не предупредила о переезде руководство МХТ им. Чехова, где в то время шли спектакли с ее участием. Обосновавшись в Париже, Литвинова написала заявление об увольнении, в котором рассказала о запланированном медицинском лечении. Режиссер фильма «Последняя сказка Риты» действительно проходила обследование в больнице, о чем тогда сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Рената Литвинова и Земфира

После переезда актриса участвовала в съемках для глянцевых журналов и модных показах, а также помогала Земфире с организацией гастролей за границей. Сейчас Литвинова ездит по городам с моноспектаклем «Кактус», наряды к которому создал арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Где живет Артур Смольянинов после развода

Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, экстремистов и террористов), ставший известным после фильма «9-я рота» Федора Бондарчука, по некоторым данным, сейчас живет в США. Однако еще весной 2022 года Артур признался в интервью Екатерине Гордеевой , что не собирается уезжать из России.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов

Артур покинул РФ осенью 2022 года. В январе он сделал громкое заявление, признавшись, что мог бы участвовать в боевых действиях на стороне Украины. После этих слов глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. Смольянинова внесли в список террористов и экстремистов.

Сейчас Артур строит карьеру музыканта и дает концерты со своей группой, но это не приносит ему таких гонораров, какие были в кино. Бывшая жена актера Дарья Мельникова и дети остались в России.

Дмитрия Назарова уволили из театра

После начала СВО звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назарок (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, экстремистов и террористов) не раз публиковал на YouTube-канале стихи собственного сочинения, в которых критиковал действия России на Украине. Некоторое время никто не обращал внимания на творчество Дмитрия Назарова, он продолжал выходить на сцену, сниматься в кино и рекламе. Но после ролика, в котором актер публично высказался об СВО, руководство МХТ им. Чехова решило принять меры.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из театра. По словам артиста, худрук Константин Хабенский «не смог ничего сделать». Супруги остались без работы в России и уехали во Францию, где приобрели жилье еще несколько лет назад. Дмитрий устраивает творческие вечера, во время которых читает свои стихи о любви, работе и политике.

Куда пропал Алексей Панин

Еще до начала СВО Панин не раз нарушал закон. Алексей получал штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом виде, устраивал дебоши в гостиницах и не платил по алиментам. Сейчас Панин живет в Испании с дочерью Анной.

В России его недавно объявили в федеральный розыск. В отношении актера было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК): в соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей Панин

Панин рассказывал NEWS.ru, что с улыбкой относится к решению МВД объявить его в федеральный розыск. Артист сообщил, что получает огромное количество поздравлений от известных и талантливых людей и считает, что находится «на правильной стороне».

Как Панин зарабатывает на жизнь в Испании, неизвестно.

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