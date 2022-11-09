Моргенштерн избавился от доли в столичном ресторане Рэпер Моргенштерн официально вышел из состава акционеров московского ресторана Kaif

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Российский рэпер Моргенштерн официально вышел из состава акционеров своего ресторана под названием Kaif, сообщает Telegram-канал портала Peopletalk. Заведение расположено в центре Москвы, на Большой Дмитровке.

По информации издания, музыкант передал свою долю в бизнесе предпринимателю Эдуарду Попову, более известному как Янис Грек. При этом подробности соглашения между партнерами не раскрываются.

Ранее сообщалось, что ресторан, учредителем которого числится рэпер Моргенштерн, закрыли на три месяца из-за санитарных нарушений.

По данным ТАСС, в заведении обнаружили нарушения по ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

По информации РЕН ТВ, в ресторане не соблюдали в том числе правила пожарной безопасности: в помещении не было второго эвакуационного выхода, а датчики пожарной сигнализации оказались заклеены.

Telegram-канал Mash писал, что в заведении не нашли документов на продукты и посудомоечную машину, а повара не соблюдали температурный режим при приготовлении еды.