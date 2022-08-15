Брежневу и Меладзе требуют внести в чёрный список Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Вера Брежнева и Константин Меладзе внезапно стали претендентами на попадание в чёрный список Украины. С критикой артистов на украинском ТВ выступила певица Анастасия Приходько, пишет «Царьград».

Она назвала коллег по сцене предателями и потребовала лишить их всех украинских наград. Приходько заявила, что Брежнева в 2014 году не уехала из России и продолжала петь для «агрессивных русских». Певица требует не только наказать за это супругов, но и отнять у них украинскую недвижимость.

Кроме того, считает Приходько, на Украине должен быть официальный чёрный список, куда попадут все «предатели». В их числе, по мнению когда-то представлявшей Россию певицы, должна непременно быть не только Брежнева с Меладзе, но и Ани Лорак и Светлана Лобода.

Ранее уехавшая из России Вера Брежнева поделилась с поклонниками свежим фото, на котором она предстала без макияжа, с потухшим взглядом и печалью в глазах. Певица заявила, что ей самой непривычно смотреть на себя, так как «всё привычное осталось в прошлом».