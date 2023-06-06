«Указывает на необходимость пересборки»: суд запретил трек Оксимирона Суд признал песню Оксимирона «Ойда» запрещенной к распространению

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон (Мирон Федоров)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал песню рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «Ойда» запрещенной к распространению, передает «Коммерсант». VK, «Яндекс», «Яндекс Музыка» и «Звук» (сервис «Сбера») должны будут удалить трек.

Прокурор заявил, что в тексте содержатся призывы к действиям, способным нарушить территориальную целостность РФ. Речь идет об упоминании исторической области Ингрия, которая в песне «будет свободной». Как объяснила сторона обвинения, музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны».

Ранее суд штрафовал певца на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму из-за этого же трека.

В феврале текст песни «Последний звонок» Оксимирона пополнил перечень экстремистских материалов. В 2018 году видеохостинг YouTube и соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировали на территории России более 800 копий любительского клипа «Последний звонок». Он состоит из нарезки кадров снятого в 2007 году эстонского фильма «Класс» о скулшутинге.