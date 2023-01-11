Оксимирона оштрафовали на 70 тысяч рублей за лозунг из песни «Ойда»

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Рэпера Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Рэпера Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) осудили за лозунг из песни «Ойда», в котором обнаружили призывы к сепаратизму. Исполнителю назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

В материалах выявлены призывы к неким действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. В материале демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга, — говорилось в сообщении объединенной пресс-службе судов.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Клип на песню к распространению не запрещен. Прокурор также просил суд обязать ВКонтакте, Яндекс и ООО «Звук» ограничить доступ к песне по 10 ссылкам.