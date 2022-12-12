Оксимирона оштрафовали за дискредитацию армии после антивоенного видео

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон (Мирон Федоров)

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) по статье о дискредитации армии за антивоенное видео, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Ролик был опубликован 24 февраля, его заметили 19 сентября.

24.02.2022 Федоров на своей странице во «ВКонтакте» разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: «Всем привет из Питера...» Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022, — говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Его признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.

В октябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нужно признать экстремистской песню Оксимирона «Ойда». По ее словам, соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. Мизулина посчитала, что в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельность по расколу» страны.