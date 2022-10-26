«Засорять мозги молодежи нельзя»: Оксимирона снова проверят на экстремизм Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала признать песню Оксимирона «Ойда» экстремистской

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Оксимирон

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Оксимирона «Ойда» нужно признать экстремистской. В своем Telegram-канале она написала, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны. Она подчеркнула, что законы должны давать понять исполнителям, что «нельзя засорять мозги подростков и молодежи».

Проверять нужно не только песню. Считаю, что и самого исполнителя нужно проверять на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы, — заявила Мизулина.

Как сказала глава Лиги безопасного интернета, государству нужно активнее бороться с «провокаторами», которые оказались внедрены в культуру. Она напомнила, что музыкант сначала выступил против СВО, а потом уехал из России.

Пусть блокируют все счета [после признания композиции экстремистской]. Пусть исполнитель понимает, что засорять мозги подростков и молодежи идеями по развалу конституционного строя России нельзя. Нужно менять законодательство и подходы, — добавила Мизулина.

Она указала, что старые подходы к обозначенной проблеме уже не являются эффективными.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Рэпера признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.