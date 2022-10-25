Суд признал песню Оксимирона «Последний звонок» экстремистской

Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Рэпер Oxxxymiron

Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Oxxxymiron «Последний звонок», сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Рэпера признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.

Суд удовлетворил административный иск и. о. прокурора Москвы Савенкова С. Н. в интересах РФ к Федорову М. Я. и признал информационные материалы, то есть песню «Последний звонок» и видеоклипы, распространяемые посредством сети Интернет, экстремистскими, — сказано в решении.

Ранее стало известно, что прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Оксимирона. Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков «в интересах РФ» потребовал признать экстремистскими опубликованные в интернете произведения. Иск поступил в суд в понедельник, 29 августа.

В начале июля стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Кроме Оксимирона в нем оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, в том числе «Кровосток», Нойз МС, группы «ДДТ», «Машина времени», «Аквариум», «Каста», «Би-2», «Несчастный случай», Little Big, Louna, «Ногу Свело!», «2Маши», певицы Манижа, Монеточка, Земфира и другие. Все эти исполнители отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля.