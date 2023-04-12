«Вообще предатель»: Макаревича заподозрили в работе на ЦРУ Бородин заподозрил Макаревича в работе на ЦРУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завербован ЦРУ, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, на это указывает то, что исполнитель поддерживает оппозицию.

Макаревич — это вообще предатель самый настоящий. Это конкретный агент западных спецслужб. Макаревич поддерживает оппозицию, которая у нас признана экстремистами. Мысли такие есть, что Макаревич тоже завербован ЦРУ, — считает Бородин.

По его мнению, люди солидарны с такими выводами. Такой вывод Бородин сделал на основании мониторинга СМИ, комментариев и запроса общества.

Мы и ваши СМИ мониторим, что вы пишете, и потом люди комментарии пишут. Мы мониторим запрос общества. И люди пишут, думают именно так, как я вам говорю, — сказал Бородин.

Он также предложил разобраться со знаменитостями, которые дискредитируют СВО и президента России Владимира Путина. По мнению Бородина, таким образом можно показать, что правоохранительная система работает, наказание неотвратимо, а звезды не неприкосновенны.

Кроме того, Бородин предположил, что у певицы Аллы Пугачевой также «есть связь со спецслужбами США» или она является их агентом. По его словам, Вашингтон мог «подтолкнуть» Примадонну к определенным действиям.