Пугачева запретила продавать замок в подмосковной деревне Грязь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязи. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Певица Алла Пугачева запретила продавать замок в подмосковной деревне Грязь, пишет MK.RU со ссылкой на источники. Собеседники издания из окружения артистки отметили, что для исполнительницы эта недвижимость хранит слишком много счастливых воспоминаний о семье.

Пугачева решительно против. Семья не станет этого делать, во всяком случае в ближайшем будущем, — рассказали собеседники издания.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что приобрел замок, в котором раньше жили Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, за особняк пришлось заплатить 400 млн рублей, но в сделку вложились его партнеры по похоронному бизнесу. Артист рассказал, что планирует возвести на участке крематорий и открыть мастерскую по изготовлению гробов.

Позже Telegram-канал Mash.сообщил, что Барецкий не покупал дом.

До этого также сообщалось, что внук Примадонны, актер Никита Пресняков выставил на продажу дачу своей бабушки в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья. Объявление о недвижимости появилось в Сети 6 марта. Изначально стоимость особняка была указана в валюте и составляла $3 млн, однако вскоре ее изменили. Сейчас его можно приобрести за 225 млн рублей.