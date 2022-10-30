«Все на одного»: Литвинова возмутилась травле уехавшей из России Собчак Литвинова поддержала уехавшую из России Собчак

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова высказалась в поддержку журналистки Ксении Собчак, которая ранее уехала из России. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что на телеведущую накинулись все сразу, а потому сейчас ей как никогда нужна помощь.

Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: «Ксения, сил, держись!», — написала Литвинова.

МВД ранее запросило арест коммерческого директора медиахолдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского до 24 декабря. Им предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство имущества в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет. По версии следствия, фигуранты вымогали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Обвиняемые якобы требовали деньги в обмен на удаление данных о Чемезове в Telegram-канале «Тушите свет».

Собчак покинула Россию и прибыла в Литву по израильскому паспорту. Источник в МВД РФ рассказал ТАСС, что она не уведомила ведомство о получении израильского гражданства.

Журналистка сообщила, что находится в большой беде. Она возмутилась, что после отъезда из России ее начали травить. Телеведущая добавила, что многие принялись распускать слухи, а некоторые — «рвать ее на части».