Опубликованы кадры прощания Аллы Пугачевой с Юдашкиным

Фото: Полина Богомолова/ТАСС

Певица Алла Пугачева

Корреспондент NEWS.ru запечатлел певицу Аллу Пугачеву у гроба скончавшегося 2 мая модельера Валентина Юдашкина. Народная артистка СССР прибыла на похороны своего друга, как и многие известные люди, знавшие знаменитого стилиста. Церемонию прощания с ним посетили представитель Кремля Дмитрий Песков, художник Никас Сафронов, певец Николай Басков, актер Владимир Машков.

По словам Лаймы Вайкуле, Примадонна вернулась в Россию специально для того, чтобы проститься с модельером.

Никас Сафронов рассказал, что последний раз виделся с Валентином Юдашкиным на его дне рождения 8 апреля. По словам живописца, он сначала не узнал Юдашкина, поскольку тот сильно похудел. Сафронов рассказал, что в тот вечер модельер был весел и много шутил, а когда кто-то проходил мимо его столика, то Юдашкин вставал и приветствовал человека.

Модель Алена Кравец, которая тоже пришла проститься, призналась, что ей очень больно из-за скоропостижной смерти Юдашкина. По ее словам, год назад она видела его на Неделе моды, он начинал выходить в свет, хотя было видно, что ему тяжело.