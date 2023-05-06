«Не узнал его»: Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Юдашкиным Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Юдашкиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов рассказал NEWS.ru, что последний раз виделся с модельером Валентином Юдашкиным на его дне рождения 8 апреля. По словам живописца, он сначала не узнал Юдашкина, поскольку тот сильно похудел. Сафронов рассказал, что в тот вечер модельер был весел и много шутил, а когда кто-то проходил мимо его столика, то Юдашкин вставал и приветствовал человека.

Был у меня на дне рождения 8 апреля, тихий, спокойный, я сначала не узнал даже его, похудел очень сильно. Я посадил его с Якубовичем. Они сидели, смеялись, беседовали, рассказывали анекдоты. Когда кто-то подходил, Юдашкин вставал, приветствовал. Все были довольны, — рассказал Сафронов корреспонденту NEWS.ru на территории Троекуровского кладбища, где проходят похороны модельера.

Сафронов добавил, что в тот день Юдашкин много рассказывал про свою новую коллекцию. Он также рассказал, что с Юдашкиным его познакомил недавно скончавшийся легендарный российский кутюрье Вячеслав Зайцев еще в начале 1990-х годов.

Я думал, ему лучше, что он поправляется, он рассказывал про новую коллекцию. Прощаясь, я подарил ему 35 роз. Сегодня я принес 364 розы в память о моем старинном друге, — сказал Сафронов.

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным проходит 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Дизайнер скончался 2 мая после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.