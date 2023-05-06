«Это был поистине великодушный человек»: Алена Кравец о Валентине Юдашкине Модель Кравец назвала Юдашкина поистине великодушным человеком

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алена Кравец

Модельер Валентин Юдашкин был поистине великодушным человеком и талантливейшим дизайнером, которому не было равных, сообщила NEWS.ru модель Алена Кравец, которая пришла проститься с художником. Кравец призналась, что ей очень больно, что Юдашкин так скоропостижно умер. По ее словам, год назад она видела его на Неделе моды, он начинал выходить в свет, хотя было видно, что ему тяжело.

На протяжении многих лет были знакомы, общались, и для меня, конечно, это потрясение. Потому что настолько светлый и чистый человек, и очень больно и обидно, когда такие светлые добрые люди так рано уходят. Потому что он совсем еще молодой. И я знала, что он долгие годы болел. Кстати, Вячеслав Михайлович [Зайцев], они дружили, вот тоже болел, у него была онкология. Видите, этот недуг никого не жалеет — ни молодых, ни пожилых, — сказала модель.

Кравец отметила, что никто не ожидал, что Зайцев и Юдашкин умрут с разницей буквально в пару дней.

Они же дружили, лучшие друзья были. Для меня и Вячеслав Михайлович был очень дорог, потому что я работала у него моделью много лет, еще в юности, можно сказать. И Валентин тоже для меня дорог был как личность, как человек, как талантливейший модельер, которому, я считаю, равных нет, — сообщила она.

Среди качеств, которыми обладал Юдашкин, модель выделила терпимость, доброту и благородство, а также великодушие.

Это был поистине великодушный человек, он многим помогал и советом, и поддержку мог оказать. Реально добрейший человек был. Я очень соболезную его прекрасной жене Мариночке, потому что она была для него многие-многие годы лучшим другом, соратником и поддерживала его до конца, — отметила Кравец.

Церемония прощания с Валентином Юдашкиным проходит 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Дизайнер скончался 2 мая после семи лет борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 59 лет.