Россиян призвали не смотреть появившийся в Сети фильм «Ампир V» Режиссер Гинзбург призвал россиян не смотреть украденную копию фильма «Ампир V»

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Ампир V»

Режиссер фильма «Ампир V» Виктор Гинзбург призвал россиян не смотреть копию картины, появившуюся на торрентах, сообщает «Подъем». По его словам, в Сети размещена черновая версия фильма, в которой нет некоторых важных сцен.

Это старая рабочая копия фильма, которая была украдена каким-то образом. В ней отсутствует целый ряд ключевых сцен, это был такой промежуточный вариант. Поэтому мне, как режиссеру, конечно, очень обидно, если наши зрители увидят незаконченный фильм. Лучше подождать, — сказал Гинзбург изданию.

По словам режиссера, он не теряет надежды на то, что фильм все-таки получит документы, необходимые для проката в кинотеатрах страны. Если же этого так и не произойдет, то после премьеры на международном фестивале летом в Сети появится экранная версия картины.

Фильм «Ампир V» снят по книге Виктора Пелевина. Одну из ролей в нем сыграл рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны в 2022 году, но у него возникли проблемы с прокатным удостоверением. В Минкультуры пояснили, что указанная в заявке на получение удостоверения к картине возрастная категория 16+ не соответствует федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Ранее в съемочной группе фильма «Ампир V» высказали предположение, что на демонстрацию картины в России наложен негласный запрет. Там считают, что причиной переноса премьеры на неопределенный срок стала «прозрачность метафоры о вампирах, которые управляют страной».