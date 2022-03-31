«Нам отказали в показе»: фильм «Ампир V» может не выйти в России

Источник, близкий к руководству съёмочной группы фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V», сообщил NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок. По словам нашего собеседника, премьера фильма о правящих миром вампирах с участием актёра Павла Табакова и рэпера Оксимирона в ближайшее время пройдёт за границей.

Нам отказали в показе фильма в России, и я не думаю, что нам разрешат его когда-нибудь показать. Фильм готов. Это шедевр. Как и положено шедевру, показывать его на родине нельзя, — объяснил источник.

Он предположил, что причиной переноса показа фильма в России стала «прозрачность метафоры о вампирах, которые управляют страной», и выразил надежду, что в ближайшее время «Ампир V» удастся выпустить за границей.

NEWS.ru обратился в пресс-службу министерства культуры РФ с просьбой прокомментировать эту информацию.

Ранее заслуженный артист РФ Владимир Долинский, сыгравший в фильме роль главного вампира Энлиля Маратовича, в беседе с NEWS.ru отреагировал на отмену премьеры картины в России. По мнению актёра, причина переноса премьеры может быть связана с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить. Долинский подчеркнул, что «ничего антирусского в фильме нет».

О том, что фильм «Ампир V» не выйдет на экраны в назначенный срок, 31 марта, стало известно из официального сообщения компании «Вольга», занимающейся прокатом картины в России. Новую дату премьеры в «Вольге» пообещали сообщить дополнительно. От дальнейших комментариев представитель компании отказался.

Работа над фэнтези «Ампир V» началась ещё в 2011 году, когда во время съёмок предыдущего фильма Виктора Гинзбурга по роману того же Пелевина «Generation П» писатель предложил режиссёру ознакомиться с текстом его книги «Empire V». По словам Гинзбурга, если «Generation П» «был фильмом о том, как бренды и телевидение манипулируют сознанием масс, создавая иллюзию благополучия и счастья», то «Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство, где люди — это лишь питательная среда для высшей касты вампиров, которые управляют человечеством с помощью искусства гламура и дискурса».