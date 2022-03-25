Фильм «Ампир V» по роману Пелевина не выйдет в России 31 марта

Премьера фильма «Ампир V» по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта, как было запланировано ранее. Об этом NEWS.ru сообщили в кинокомпании «Вольга».

Информируем вас о том, что фильм АМПИР V не будет выпущен в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта. Новая дата выпуска фильма будет объявлена дополнительно, — говорится в сообщении.

Представитель компании затруднился назвать NEWS.ru причину переноса даты премьеры. По информации ряда Telegram-каналов, Министерство культуры России могло не выдать картине прокатное удостоверение, однако официальной информации по этому поводу нет.

Фильм режиссёра Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина стал одной из самой ожидаемых премьер года. Съёмки картины с участием Павла Табакова, Мирона Фёдорова (Oxxxymiron), Таи Радченко, Веры Алентовой, Владимира Долинского, Андрея Смирнова, Виктора Вержбицкого, Фёдора Бондарчука были завершены в 2020 году.

Ранее студия Warner Bros. заявила о переносе выхода фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России на неизвестный срок. Лента должна была выйти в российский прокат 14 апреля, однако руководство студии решило перенести релиз из-за военной спецоперации на Украине.