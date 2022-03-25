«Обидно до слёз»: Долинский связал отмену премьеры «Ампир V» с Украиной

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский, исполнитель роли главного вампира Энлиля Маратовича в фильме Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, прокомментировал отмену премьеры картины. Показ был запланирован на 31 марта. Актёр заявил NEWS.ru, что причина переноса премьеры может быть связана с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить. Долинский подчеркнул, что «ничего антирусского в фильме нет».

Это ужасно. Насколько я знаю, фильм получил прокатное удостоверение. Это самоуправство, я считаю. Так можно убить весь новый кинематограф. Затрачены огромные деньги, затрачен огромный труд, затрачены годы жизни на то, чтобы создать произведение. А теперь кто-то сидящий в кресле говорит: «Да ну его, нам это не годится»? — отметил Владимир Долинский.

Артист полагает, что премьеру фильма перенесли из-за событий на Украине. По словам Долинского, его просили трижды озвучить одну из фраз его героя о взаимоотношениях России и Украины.

Одна фраза была у меня: «Украину проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**» (так звучит цитата из книги Пелевина. — NEWS.ru). Потом нам сказали, что с ней не пропустят. Переписали, я ездил [на переозвучание]: «Страну проср***. Но ничего, Бог даст, скоро назад воср**». Потом придумали третий вариант: «Всё что можно проср***...». Хочется сказать, что и фильм проср***, — эмоционально высказался Долинский.

По мнению актёра, «ничего антироссийского, антирусского в фильме нет». Он признался, что надеялся на достойный показ «Ампир V» в российском прокате, оставшемся без голливудских блокбастеров. Долинский выразил сожаление, что «усилия съёмочной группы, похоже, пошли коту под хвост».

Ранее стало известно, что фильм «Ампир V» по роману Виктора Пелевина не выйдет в российский прокат 31 марта. О новой дате премьеры кинокомпания «Вольга» пообещала сообщить дополнительно. От дальнейших комментариев представитель компании отказался.