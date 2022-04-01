В Минкультуры объяснили причину переноса премьеры фильма «Ампир V»

Указанная в заявке на получение прокатного удостоверения фильму Виктора Гинзбурга «Ампир V» возрастная категория 16+ не соответствует федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В данный момент документы находятся на рассмотрении. Об этом NEWS.ru сообщили в Министерстве культуры в ответ на вопрос о причинах переноса премьеры фильма, ранее назначенной на 31 марта.

Заявка на получение прокатного удостоверения фильму «Ампир V» в Минкультуры поступила. Документы находятся на рассмотрении. Минкультуры направило в адрес заявителя ООО «Кинокомпания «Квадрат» запрос об экспертном заключении по возрастному рейтингу на фильм. В поданных документах указана возрастная категория 16+, что не соответствует ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее источник в съёмочной группе фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» рассказал NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок. По словам нашего собеседника, премьера фильма о правящих миром вампирах с участием актёра Павла Табакова и рэпера Оксимирона в ближайшее время пройдёт за границей.

Продюсер картины, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский назвал перенос премьеры фильма цензурой. По мнению Засурского, сегодня фильму по книге Пелевина в кинотеатры путь заказан.

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский, сыгравший в фильме роль главного вампира Энлиля Маратовича, в беседе с NEWS.ru выдвинул свою версию причины отмены премьеры картины в России. По мнению актёра, это может быть связано с фразой его героя об Украине, которая есть в книге Пелевина и изначально была в фильме, но затем её попросили изменить и переозвучить. Долинский подчеркнул, что «ничего антирусского в фильме нет».

Работа над фэнтези «Ампир V» началась ещё в 2011 году, когда во время съёмок предыдущего фильма Виктора Гинзбурга по роману того же Пелевина «Generation П» писатель предложил режиссёру ознакомиться с текстом его книги Empire V. По словам Гинзбурга, если «Generation П» «был фильмом о том, как бренды и телевидение манипулируют сознанием масс, создавая иллюзию благополучия и счастья», то «Ампир V» «открывает зрителю глаза на реальное мироустройство, где люди — это лишь питательная среда для высшей касты вампиров, которые управляют человечеством с помощью искусства гламура и дискурса».