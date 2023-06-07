Продюсер рассказал о концертах уехавших артистов за границей Продюсер Ашуров: уехавшие за границу артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Уехавшие за границу из России после начала специальной военной операции на Украине артисты могут рассчитывать только на небольшие концерты с маленьким количеством зрителей, рассказал продюсер Дмитрий Ашуров. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что западная аудитория не сравнится с той, которая была у российских звезд в родной стране.

Разумеется, западная аудитория никак не сравнится с той, которая существовала в России. Надо понимать, что самая корпоративная деятельность у звезд была в России. Они могли зарабатывать огромные деньги, — пояснил Ашуров.

По словам продюсера, многие из уехавших артистов лишились своей аудитории. Их зрителями в основном является небольшая группа русскоговорящих поклонников, большинство из которых также покинули страну. Ашуров напомнил, что подобная практика существовала еще в советское время.

Продюсер уточнил, что заработок, который был у артистов благодаря гастрольным турам по России, не сравнится с тем, что можно получить на Западе. Он подчеркнул, что в большинстве стран российские звезды могут выступать только в крупных городах.

Они объездят несколько городов, а потом концерты закончатся. Слушатели, которые живут на Западе, внимательно следят за тем, востребована ли звезда в России, — заключил Ашуров.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что отмена статуса иноагента является прерогативой суда. Он пояснил, что тема совершенствования закона неоднократно обсуждалась в том числе президентом России.