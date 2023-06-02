Песков отреагировал на отказы артистам оспорить статус иноагента Песков: отмена статуса иноагента является прерогативой суда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отмена статуса иноагента является прерогативой суда, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят РИА Новости, тема совершенствования закона неоднократно обсуждалась в том числе президентом РФ.

Вы знаете, что эта тема обсуждалась неоднократно и на заседаниях совета по правам человека с участием президента и экспертами. В настоящий момент речь идет о судебных решениях, которые я не могу комментировать, — сказал Песков.

Ранее в иске к Министерству юстиции отказали артисту и музыканту Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с требованием лишить его статуса иноагента.

Суд также отклонил иск артиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд доказал, что Галкин негативно высказывался о проведении военной операции на Украине, а также находился под иностранным влиянием.

До этого судебная инстанция отклонила иск блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд доказал, что он распространял материалы других иноагентов, критиковал проведение СВО, а также получал финансирование от иностранных источников.